Nicchi, su Var Italia esempio per tutti

MILANO, 15 GEN - "Tutti guardano all'Italia, siamo presi a esempio da tutte le federazioni e ci arrivano continue richieste per istruire arbitri all'estero". Marcello Nicchi gonfia il petto alla luce dei risultati della sperimentazione della Var in Serie A, sottolineando che "fra 3-4 giorni sarà pronto a Coverciano un centro di sperimentazione in cui gli arbitri potranno allenarsi non solo dal punto di vista atletico, psicologico ma anche con la tecnologia Var. In Germania funziona meno che da noi, là hanno un unico centro collegato con tutti gli stadi, mentre noi abbiamo una sala Var in ogni stadio", ha notato Nicchi dopo la presentazione del bilancio alle squadre e ai media, rivelando di aver "appena ricevuto una richieste per mandare 3-4 arbitri a fischiare in Cina: siamo appetibili". "La Fifa ha individuato come centro pilota Coverciano, gli arbitri del Mondiale si prepareranno là. E 3-4 Var italiani andranno in Russia", ha detto Carlo Tavecchio, presidente federale dimissionario e commissario della Lega Serie A.