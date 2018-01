Rizzoli, arbitri credono nella Var

MILANO, 15 GEN - "Gli arbitri sono convinti delle potenzialità di questo progetto, e sono tutti uniti per farlo bene. Non c'è nessuno che non ci crede". Lo ha garantito il designatore Nicola Rizzoli, che con i vertici arbitrali ha fatto il punto sulla sperimentazione della Var riproducendo per la stampa la stessa 'lezione' tenuta in mattinata ad allenatori e dirigenti delle squadre di Serie A. "I risultati sono estremamente positivi ma i margini di miglioramento ancora ampi", ha sottolineato Rizzoli, al fianco del n.1 dell'Aia Marcello Nicchi, e di Roberto Rosetti, supervisore del progetto italiano sulla video assistenza, che ha chiarito: "L'obiettivo è avere un calcio più giusto, eliminare gli errori senza disturbare la bellezza gioco. Interferenza minima e massimo beneficio: la Var - ha spiegato - serve solo per errori chiari e importanti, non per situazioni controverse. La decisione finale è presa sempre e comunque dall'arbitro".