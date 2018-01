Figc, Gravina e le 'cinque dimensioni'

ROMA, 15 GEN - Il programma presentato da Gabriele Gravina, assieme alla propria candidatura alla presidenza della Figc, è una brochure di 53 pagine che ha per titolo "La partita del futuro - Il senso del movimento per un Nuovo Calcio Italiano". Il candidato affronta quelle che definisce cinque dimensioni: "organizzativa, sportiva, economica, etica e sociale". Gravina, se eletto, ha intenzione di portare avanti la riforma dei campionati, con area pro di 40 squadre, 20 in A e 20 in B, 60 club nei semipro, ovvero una serie C con tre gironi da 20 l'uno, e 162 club nella Lega nazionale dilettanti. Quanto al progetto Stadio Italia, sarebbe un'attività di supporto ai club, con un fondo federale per iniziative e investimenti. Gravina, che vuole valorizzare il marchio Figc e promuoverlo all'estero, guarda anche ai grandi eventi e fa sapere che se verrà eletto pensa di candidare l'Italia all'organizzazione degli Europei del 2028, occasione che verrebbe sfruttata per il rimodernamento degli stadi.