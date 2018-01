Tommasi,mio handicap?Ho giocato a calcio

ROMA, 15 GEN - Con Damiano Tommasi presidente della Figc "si tornerà a parlare di calcio in Federazione con un progetto a medio-lungo termine intervenendo in tutti i settori": così lo stesso Tommasi, uno dei tre candidati alla presidenza Figc (il prossimo 29 gennaio, gli altri contendenti sono Cosimo Sibilia e Gabriele Gravina), ai microfoni di Radio Onda Libera. "Nessuno dice che sono incapace ma l'handicap diventa quello di aver giocato fino alla Nazionale. Viene interpretato come un difetto". Quello di presidente federale, sottolinea Tommasi "e' sicuramente un ruolo di grande responsabilità e sceglie il commissario tecnico della Nazionale. Non deve essere vincolato e agire per trovare soluzioni. Sibilia - aggiunge Tommasi - è stato vicepresidente vicario di Tavecchio e Gravina ha fatto soprattutto opposizione. Siamo di fronte a candidature diverse dalla mia. A me piace pensare alla riorganizzazione generale del calcio. Spero che dopo il 29 gennaio si parli di calcio".