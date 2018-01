Lazio cup: Barella sarà il testimonial

ROMA, 15 GEN - Nicolò Barella sarà il testimonial dell'11/o Torneo internazionale di calcio Lazio cup, riservato agli Allievi, che nel 2018 si disputerà dall'8 al 12 maggio. Il centrocampista, grande protagonista nel 2013 con la maglia del Cagliari, succede a Bonucci, Candreva, Handanovic, fra i testimonial delle passate edizioni, nel cui albo d'oro figurano Inter, Partizan, Siena, Sparta Praga, Aspire Academy Qatar, Fiorentina e B Italia. "Riteniamo che Barella - si legge nella motivazione - sia il testimonial ideale di un torneo come il Lazio cup, ex Ciociaria cup, che non è solo vetrina di calciatori, ma anche scuola di valori sportivi e umani. Un torneo che affonda le radici nel Lazio ha come simbolo ideale un ragazzo che ce l'ha fatta: un torneo oer i giovani ha come riferimento perfetto un campione sbocciato in un club piccolo che, con grandi sacrifici, ma soprattutto con profonda umiltà, è diventato una pedina importante prima con il Cagliari, poi con l'Under 21, tanto da meritare la convocazione in Nazionale".