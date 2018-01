Figc: Lotti, si riparta dai programmi

ROMA, 15 GEN - "Mi auguro che si riparta da zero e che si parta dai programmi, non tanto dai nomi. Spero e mi auguro che i candidati ascoltino le esigenze delle società sportive, di un mondo che ha voglia di ripartire da zero e di essere rifondato. Il governo è pronto a fare la sua parte, tutto il resto è in mano ai candidati". È il messaggio del ministro dello Sport Luca Lotti, all'indirizzo dei tre candidati alle prossime elezioni della Figc del 29 gennaio. "Se preferisco una candidatura unica? Spetta alla federazione, che ha autonomia e mi auguro che arrivi a un nominativo e quindi alle elezioni", precisa Lotti a margine della presentazione dei mondiali di para-cycling di Maniago. "Io preferisco vedere i programmi vorrei che si ripartisse dalle scuole calcio, da come si educano i ragazzi e anche i genitori sul rispetto delle regole, da come ci immaginiamo la Serie A e da come intendiamo ripartire i diritti tv e le tante risorse a disposizione per far ripartire il calcio".