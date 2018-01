Galles, Giggs prossimo ct

LONDRA, 15 GEN - L'ex campione del Manchester United Ryan Giggs verrà nominato nuovo ct del Galles. Manca ormai solo l'ufficialità, attesa già nel corso del pomeriggio, quando la leggenda gallese firmerà un contratto di quattro anni con la Federazione del Dragone. Giggs prenderà il posto di Chris Coleman, che si è dimesso nello scorso novembre per sedere sulla panchina del Sunderland, dopo avere mancato la qualificazione alla fase finale dei Mondiali in Russia. Finora Giggs, 64 presenze con il Galles in carriera, ha allenato solo per un breve periodo il Manchester United, le quattro partite conclusive della stagione 2013-14, dopo l'esonero di David Moyes.