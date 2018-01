Spalletti:Devastante dietro-front su Var

MILANO, 15 GEN - "Il 90% di scelte è stato corretto, il 10% sbagliato, è chiaro che questo impone di lavorare sul 10% per la perfezione, sarebbe devastante in questo momento tornare indietro". Luciano Spalletti promuove così la sperimentazione Var, confortato anche dall'incontro con gli arbitri negli uffici della Lega Serie A. "Ora che sono abituato alla Var, vedendo le partite estere noto la mancanza di un supporto che fa stare tranquilli. Nel regolamento ci sono elementi giusti nelle posizioni giuste. Qualcosa va aggiustato, ma è stata una riunione perfetta per migliorare. I numeri dicono che si sta lavorando in maniera corretta, questa è la direzione giusta", ha aggiunto il tecnico dell'Inter, confermando che si è parlato della tempistica della chiamata del fuorigioco, a volte dilatata per la Var. "Si lascia andare se è di 10 cm, non se è di mezzo m. I nostri guardalinee hanno qualità, sanno scegliere - dice -, hanno una percentuale di scelte corrette da potersi prendere più responsabilità di quelle che la Var consente".