Lopez: Var? Chiarezza giusta su episodi

MILANO, 15 GEN - "E' stato un confronto positivo per tutti noi. Sono i primi mesi, è ovvio che ci siano stati degli errori, ma è importante continuare a crescere e questo confronto è servito proprio a questo. Penso sia stato positivo, perché bisogna fare chiarezza su alcuni episodi ed è un bene". Così l'allenatore del Cagliari, Diego Lopez, al termine dell'incontro fra gli allenatori di Serie A e i vertici arbitrali sulla Var. Nello specifico, però, non si sono valutati i discussi episodi di Cagliari-Juventus. "Non abbiamo visto episodi particolari, ma è stata fatta un'analisi generale. E' sempre importante aiutare gli arbitri. Prendersi un po' più di tempo è fondamentale. Vanno migliorate le immagine, si può anche perdere un po' di tempo in più, ma l'importante è essere chiari. Erano presenti quasi tutti gli allenatori ed è stato un confronto positivo per tutti noi".