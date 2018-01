Dopo visite Lisandro Lopez ad Appiano

MILANO, 15 GEN - Lisandro Lopez ha superato le visite mediche e presto raggiungerà Appiano Gentile per incontrare i nuovi compagni di squadra e avere un primo confronto con Luciano Spalletti. Il difensore argentino arriva all'Inter dal Benfica in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 9 milioni. Lisandro Lopez, classe 1989, è il rinforzo in difesa chiesto a gran voce da Spalletti e potrebbe già essere convocato per la sfida di domenica contro la Roma a San Siro. Un centrale con il vizio del gol e che, nonostante abbia trovato poco spazio in questa stagione, può vantare sei gol totali con la maglia del Benfica, quattro con quella del Getafe, oltre a 17 reti nella Primera Division argentina.