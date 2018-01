Giampaolo: Var per tecnici passo avanti

MILANO, 15 GEN - L'opportunità per gli arbitri di utilizzare la Var in casi su cui finora alcuni hanno sorvolato, di prendersi più tempo per confrontarsi con il video assistente, e i dubbi di interpretazione sui falli di mano, sono stati dei temi toccati nel confronto fra i vertici arbitrali e gli allenatori di A, alcuni dei quali vorrebbero avere la possibilità di richiedere l'intervento della 'moviola in campo'. "Potrebbe essere un passo avanti, ma non lo abbiamo chiesto", ha dichiarato Giampaolo, spiegando uno degli aspetti critici della sperimentazione: "E' stato notato che ultimamente, per le posizioni irregolari di fuorigioco, i guardalinee dilatano il tempo di segnalazione, perché tanto c'è un organo che controlla. Ma se poi si fa gol è un casino... Gli arbitri hanno capito. Gli assistenti di linea hanno un margine di errore bassissimo e si prendono prima la responsabilità". Giampaolo ha notato che "gli arbitri cercano la perfezione e non nascondono gli errori".