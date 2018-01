Manchester United vuol blindare De Gea

ROMA, 15 GEN - Il Manchester United vuole togliere definitivamente dal mercato David de Gea, 27 anni, anche per impedire al Real Madrid di tornare all'assalto ciclicamente per il suo acquisto. Il club inglese ha intenzione di offrire al portiere della Nazionale spagnola un contratto fino al 2019, con l'opzione per un'altra stagione. Secondo il Sun, De Gea avrebbe ricevuto un'offerta di aumento da 210 mila a 300 mila sterline (circa 337 mila euro) a settimana, gli stessi percepiti da Paul Pogba, il giocatore più pagato e l'acquisto più costoso nella storia dei 'Red devils'. Una fonte citata dal quotidiano inglese afferma che "il club avvierà finalmente i contatti con De Gea per il suo rinnovo. Ci sono stati approcci in estate, ma i colloqui formali non sono ancora iniziati. Tuttavia, il problema non esiste e gli emissari del club sono pronti per la sigla dell'accordo a lungo termine". (ANSA).