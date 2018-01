Ronaldo vuol lasciare Real per lo United

(ANSA) -ROMA, 15 GEN - Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare il Real Madrid, per fare ritorno al Manchester United. Lo scrive il quotidiano spagnolo As, rivelando che il portoghese avrebbe già confidato ai dirigenti del club inglese di voler indossare nuovamente al maglia dei 'Red devils', cosa che fece fra il 2003 e il 2009. Secondo As, dall'entourage di Ronaldo emerge una profonda delusione per un presunto inganno legato al mancato ritocco del contratto, come del resto gli avrebbe promesso Florentino Perez, presidente dei 'blancos' dopo la finale di Champions vinta l'anno scorso a Cardiff contro la Juve. Il rinnovo non è arrivato, malgrado il giocatore lo abbia fatto presente alla dirigenza del Real. CR7 si sarebbe parecchio infastidito per la continua rincorsa dal club al giovane Mbappé nell'estate dell'anno scorso, mentre adesso il Real ha bussato alla porta di Neymar. Ronaldo è il quinto calciatore più pagato al mondo, il suo contratto scadrà nel 2021, ma le cifre percepite sono lontane da quelle di Messi e dello stesso Neymar.