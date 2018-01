Figc: Abete, bisogna puntare sui giovani

ROMA, 15 GEN - "La prima cosa da fare, per risollevare il calcio italiano, è avere un presidente federale autonomo culturalmente e relazionalmente, non soggetto a una logica di schieramenti o pressioni, cosa che è avvenuta in maniera significativa come sappiamo negli ultimi anni, con troppi galli nel pollaio. Bisogna inoltre puntare sui giovani, con un progetto innovativo sul territorio, che sia un progetto di valenza tecnica". Lo ha detto Giancarlo Abete, ex presidente della Figc.