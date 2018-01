Figc: Abete, Sibilia e Gravina favoriti

ROMA, 15 GEN - "Sibilia e Gravina dovrebbero essere i favoriti nella corsa alla presidenza della Federcalcio, per il semplice fatto che Tommasi - pur essendo una persona di grande qualità - ha difficoltà a far transitare un messaggio per cui il presidente dell'Assocalciatori ha il consenso da parte delle società. Non è un problema di qualità della persona, ma di scenari e di interpretazione di quello che è il mondo del calcio oggi". Così l'ex presidente della Figc, Giancarlo Abete, a Radio anch'io lo sport su RadioRai, a proposito degli scenari che si delineano nelle elezioni federali. "Per il presidente di un sindacato è difficile essere il punto di aggregazione di una realtà che vede maggioritario il sistema societario - aggiunge -. Sibilia ha dalla sua una componente maggioritaria, che è la Lega dilettanti; Gravina ha una forte trasversalità fra le varie componenti, perché ha sempre lavorato in un'ottica di sistema e probabilmente riesce ad avere consensi fra le varie componenti in maniera fortemente significativa".