Montella: Maradona? Non ha attaccato me

ROMA, 14 GEN - "E' una sconfitta molto fastidiosa. Potevamo fare meglio nella prima parte e dobbiamo migliorare la velocità di gioco. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare, non siamo stati né bravi né fortunati. Il ritmo è un po' calato, ma non può essere una scusante, bisogna lavorare duro e velocemente per cambiare le cose". Così Vincenzo Montella, a Fox sports, dopo la sconfitta di misura nella Liga del Siviglia contro l'Alaves. "Del Milan non ho sentito nessuno: sono in vacanza mi sembra, no? Ci siamo sentiti con la dirigenza", aggiunge. Infine, sulle parole di Maradona, che ha criticato la sua nomina al posto di Berizzo, sulla panchina del Siviglia, dice: "Maradona può dire quello che vuole. Da parte mia c'è grandissima stima verso il calciatore. Lui ha segnato la mia adolescenza a Napoli. Ognuno può dire quello che vuole, ma sicuramente non l'ho visto come un attacco personale, perché non credo che lui sappia come io alleno o come abbia allenato in passato. L'ho presa con serenità".