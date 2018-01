Dortmund a secco, tonfo Moenchengladbach

ROMA, 14 GEN - Borussia Dortmund e Wolfsburg non si fanno male, nel posticipo della 18/a giornata della Bundesliga. Sul terreno del Westfallenstadion finisce 0-0 e senza troppe emozioni. I gialloneri, privi di Aubameyang tenuto fuori per motivi disciplinari, restano quarti in classifica, ma adesso sono da soli, con 28 punti e vanno a -1 dallo Schalke 04, ieri battuto e scavalcato in classifica dal Lipsia. Il Wolfsburg aggancia a quota 20 il Friburgo e lo Stoccarda, staccando il Magonza, fermo a 17. Nel pomeriggio il Colonia ha superato il Borussia Moenchengladbach per 2-1, grazie alle reti di Sorensen al 34' e, dopo il pari di Raffael al 24' st, di Terodde al 51' st. Colonia sempre ultimo, ma a 9 punti e a -6 dalla terz'ultima, Borussia Moenchengladbach fermo al sesto posto, con 28 punti, gli stessi del Bayer Leverkusen.