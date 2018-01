Lipsia "Naby Keita qui fino a giugno"

LIPSIA, 14 GEN - Il Lipsia ha escluso che Naby Keita possa lasciare il club e la Bundesliga nel mercato invernale per trasferirsi al Liverpool. Il club targato Red Bull ha fatto sapere in un tweet che il centrocampista guineiano rimarrà fino al 30 giugno: "vogliamo mettere fine alle speculazioni che parlano di un trasferimento a gennaio". Keita, già acquistato dai Reds, lascerà quindi il Lipsia solo alla fine della stagione e il dt del club tedesco, Ralf Rangnick, ha aggiunto che non c'era nessuna clausola che possa modificare l'accordo siglato col Liverpool sulla base di 70 milioni di euro. "Non ci sono richieste o offerte per i nostri giocatori", ha detto Rangnick, aggiungendo che nemmeno un'offerta al rialzo da parte del Liverpool cambierà i termini del trasferimento.