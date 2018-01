Torino, domani la ripresa

TORINO, 13 GEN - Vacanze invernali finite per il Torino. I giocatori granata si ritroveranno domani pomeriggio, allo Stadio Filadelfia, con un allenamento aperto al pubblico. Il nuovo tecnico Walter Mazzarri potrà così finalmente cominciare la prima settimana completa con la squadra che ha ereditato da Sinisa Mihajlovic. Al suo arrivo a Torino, infatti, ha avuto solo due giorni a disposizione per preparare la partita con il Bologna, vinta 3-0 dai granata con una prestazione molto brillante. Dopo il debutto sulla falsariga del recente passato, stessa formazione e modulo tattico adottato da Mihajlovic, Mazzarri potrà plasmare la squadra secondo il suo credo. Probabile, ma non scontato, il passaggio al 3-5-2, modulo preferito dall'allenatore livornese. Dalle valutazioni di Mazzarri dipendono i movimenti del club granata sul mercato di gennaio. Tra i possibili partenti Boyé, Valdifiori, Gustafson e Bonifazi.