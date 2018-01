Chelsea a secco, 0-0 con il Leicester

ROMA, 13 GEN - Il Chelsea s'è inceppato e, dopo il pareggio a suon di gol in uno dei tanti derby di Londra con l'Arsenal del 3 gennaio scorso (2-2), oggi è stato fermato sullo 0-0 casalingo dal Leicester, nella 23/a giornata della Premier. La squadra allenata da Antonio Conte, che viaggia a 15 punti dal Manchester City capolista, non ha certo giocato la miglior partita della stagione e peraltro non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica, dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Chilwell, al 23' della ripresa. A più riprese i 'Blues' hanno cercato la via della rete, senza però trovarla. Lo 0-0 è rimasto scolpito sul tabellone di Stamford bridge.