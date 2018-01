Turan ai saluti, Barca è stato un sogno

ROMA, 13 GEN - Arda Turan lascia il Barcellona ma, prima di tornare in Turchia per giocare nel Basaksehir Istanbul (accordo di due stagioni e mezzo), ha voluto salutare i tifosi blaugrana, con un post sui social. Il centrocampista ha scritto una lettera in lingua inglese e turca, nella quale ringrazia il club catalano e poi parla di "un sogno realizzato". "Essere un giocatore del Barcellona - scrive - è stato il sogno più bello. Sarò sempre orgoglioso di me stesso, dopo che l'ho coronato. Ma adesso è il momento di salutare. Almeno per un po'. Vorrei ringraziare i compagni di squadra che mi hanno aiutato a stare bene in ogni momento. È stato un privilegio giocare con loro. Un grazie ai tifosi e al club, che mi ha permesso di trasformare in realtà un mio sogno, ma anche il sogno di molti bambini turchi. Grazie per avermi permesso di tornare nel mio Paese". "La distanza - ha concluso il centrocampista - non ha importanza. Tutti i ricordi speciali saranno nel mio cuore, dandomi forza e illuminando la mia strada".