Atalanta, dal Bologna ecco Rizzo

BERGAMO, 13 GEN - L'Atalanta ha ufficializzato il prestito con diritto di riscatto dal Bologna del centrocampista Luca Rizzo ('92) fino al termine della stagione. Il giocatore, reduce dai sei mesi a titolo temporaneo nella Spal, approda a Bergamo come contropartita tecnica per il prestito in uscita (con obbligo di riscatto) di Jasmin Kurtic. Ha già posato per la foto con il direttore dell'area tecnica Giovanni Sartori per il sito ufficiale e indosserà la maglia numero 19. Nella prima metà dell'annata corrente, Rizzo, genovese cresciuto nella Sampdoria, ha realizzato due reti, quella della vittoria nel 3-2 casalingo all'Udinese alla seconda giornata e l'1-1 proprio in casa dei nerazzurri il 5 novembre scorso.