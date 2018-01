Figc: Lotito, ho 12 club dalla mia parte

ROMA, 13 GEN - "Ho 12 club dalla mia parte. Se ho la maggioranza? Certo che ho la maggioranza". Così il presidente di Lazio e Salernitana, Claudio Lotito, parlando con alcuni cronisti a margine dell'assemblea straordinaria elettiva della Lega nazionale dilettanti che ha indicato Cosimo Sibilia come candidato presidente alle prossime elezioni federali del 29 gennaio. Lotito, presente all'assemblea da uditore, si è anche intrattenuto in un breve dialogo con Damiano Tommasi: "allora ci vediamo alle urne?", ha domandato il n.1 dell Aic e candidato alla presidenza Figc a Lotito, che ha annuito positivamente. "Io non mi sono candidato, mi hanno indicato. Mi candido solo se ci sono le condizioni", ha quindi aggiunto il presidente biancoceleste.