Bayern ricomincia da tre, Leverkusen ko

ROMA, 12 GEN - Il Bayern Monaco apre il 2018 sulla stessa falsariga di come aveva chiuso il 2017: cioè, con una vittoria. Ferma dal 15 dicembre scorso, la Bundesliga riapre i battenti con l'anticipo della 18/a giornata fra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, che la squadra di Jupp Heynckes si aggiudica per 3-1, grazie alle reti di Javi Martinez al 32' del primo tempo e di Ribery al 14' della ripresa. Il gol della bandiera per i padroni di casa è firmato da Volland al 25' della ripresa, prima che il colombiano James Rodriguez - in pieno recupero e con una fantastica punizione dai 18 metri - chiuda il conto. Il successo di stasera porta i bavaresi a 44 punti, 14 in più dello Schalke 04 (30) che domani alle 18,30 sarà impegnato sul campo del Lipsia, attualmente a 28 punti.