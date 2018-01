Figc: Balata, asse molto forte tra B e A

MILANO, 12 GEN - "Si è è ricreato un asse molto forte fra la Lega Serie A e la Lega B, che condividono strategie, valutazioni e cose da fare per il futuro del calcio". Lo ha dichiarato il presidente della categoria cadetta, Mauro Balata, dopo le consultazioni con la commissione della Serie A. "Il problema non è quello del nome, ma la condivisioni di temi, dallo sviluppo dei settori giovanili alla sostenibilità finanziaria, dalla rappresentanza federale, su cui vanno fatte delle riflessioni, alla giustizia sportiva - ha aggiunto-. Noi vogliamo condividere con la Serie A una persona autorevole e capace. Noi non abbiamo candidature da esprimere, attendiamo le valutazioni della Lega A".