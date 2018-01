Conte "Il mio futuro? Tutto è possibile"

ROMA, 12 GEN - "Tutto è possibile...": così il tecnico del Chelsea, Antonio Conte, ha risposto in conferenza stampa alle domande dei giornalisti britannici che gli chiedevano lumi sul suo futuro a Stamford Bridge. L'ex ct azzurro ha ricordato di avere "ancora un anno di contratto ma nel calcio tutto cambia in fretta. Oggi il calcio è questo - chiarisce - il nostro lavoro e' molto difficile e tutto cambia nel giro di poco tempo. E' da inizio stagione che mi fate le stesse domande e già dopo la prima partita col Burnley si parlava di un nuovo tecnico, ma e' normale per chi allena questo club vivere queste situazioni. Io comunque continuo a credere nel mio lavoro, poi - ripeto - nel calcio tutto è possibile. Un giorno resti al tuo posto, il giorno dopo ti sostituiscono".