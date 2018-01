Chelsea: corsa a quattro per dopo-Conte

ROMA, 12 GEN - Il casting per il dopo Conte sulla panchina del Chelsea è partito e in corsa, scrive oggi il 'Daily Mail', ci sono Massimiliano Allegri, Luis Enrique, Diego Simeone e Maurizio Sarri. "Il Chelsea ha iniziato la ricerca del suo nuovo manager visto che Antonio Conte molto probabilmente lascerà Stamford Bridge alla fine della stagione - scrive il tabloid - Ma se il tecnico italiano si prepara a lasciare con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, i Blues già guardano al nome giusto per sostituirlo". Oltre ai soliti noti che portano il nome di Massimiliano Allegri, dell'ex tecnico del Barcellona Luis Enrique (attualmente libero), e di Diego Simeone, il Daily Mail - che analizza uno per uno i quattro profili - fa anche il nome del tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, definito "un innovatore tattico e tecnologico e che ha un grande impatto con i suoi giocatori. Sarri - si legge ancora - viene elogiato per aver abbracciato uno stile di gioco molto bello a vedersi".