Spal, ufficiale l'arrivo di Kurtic

FERRARA, 11 GEN - Primo arrivo ufficiale del mercato di gennaio della Spal: come già anticipato nei giorni scorsi, la società estense ha comunicato l'acquisto dall'Atalanta delle prestazioni sportive del centrocampista Jasmin Kurtic, nazionale sloveno, a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021, con obbligo di riscatto al verificarsi di di determinate condizioni. Kurtic, nato a Lubiana il 10 gennaio 1989, può interpretare tutti e tre i ruoli centrali della linea mediana nel 3-5-2 di mister Leonardo Semplici ed è adattabile anche in caso di cambio di modulo. Per il buon esito della trattativa potrebbero avere aiutato i buoni rapporti tra le due società avviati già in estate per portare Alberto Paloschi a Ferrara.