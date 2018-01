Barcellona annuncia ingaggio Mina

ROMA, 11 GEN - Il Barcellona ha acquistato dal club brasiliano Palmeiras il difensore colombiano Yerry Mina per poco meno di 12 milioni di euro. Una mossa prevista da parte del club blaugrana che da tempo puntava il giocatore, atteso inizialmente per giugno. L'operazione è stata anticipata, con un congruo ritocco del prezzo in favore dei brasiliani, per puntellare una retroguardia che rimarrà orfana di Javier Mascherano e che si ritrova priva per infortunio anche del francese Umtiti. Mina, 23 anni, sarà il primo colombiano a giocare nel Barcellona - ricorda il club nell'annunciare l'accordo - e firmerà un contratto per cinque anni e mezzo. Alta la clausola rescissoria, ben 100 milioni.