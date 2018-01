Figc: Tavecchio, Lega A farà proposte

MILANO, 10 GEN - "Nell'ottica di concorrere all'elezione del presidente federale, anche in considerazione di una eventuale candidatura della stessa Lega, l'Assemblea ha deciso all'unanimità di delegare una commissione, composta da Urbano Cairo, Claudio Lotito, Giuseppe Marotta e Marco Fassone, a incontrare i rappresentanti delle componenti per approfondire le proposte della Lega di serie A e gli argomenti più importanti per la crescita e lo sviluppo del calcio italiano". Lo ha detto il commissario della Lega Serie A, Carlo Tavecchio, dopo la riunione odierna. "Al termine degli incontri - ha aggiunto - si riunirà l'Assemblea che deciderà sulla designazione di un proprio candidato o l'appoggio ad altro candidato. Le componenti sono già state avvertite. Domani a Coverciano non ci sarà nessuno della Lega Serie A".