Figc: Sibilia, doveroso confronto con A

ROMA, 10 GEN - "La volontà di confronto della Lega di Serie A trova la piena condivisione della Lega Nazionale Dilettanti. In un momento cruciale per il futuro del calcio italiano, ritengo sia doveroso confrontarsi innanzitutto con chi nel sistema immette le risorse maggiori. Così il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, in una dichiarazione all'Ansa, accoglie con favore la scelta della Lega di Milano di avviare consultazioni per la scelta del candidato alla presidenza della Figc. "Auspico - aggiunge Sibilia - che con la Serie A si possa trovare una sintesi dei programmi da attuare per il rilancio di tutto il movimento".