Genoa: Centuriaon al Malaga in prestito

GENOVA, 10 GEN - Si chiude dopo pochi mesi la seconda avventura dell'argentino Ricardo Centurion al Genoa. L'attaccante, che ha trovato pochissimo spazio in rossoblù sia con Juric sia con Ballardini, giocando appena tre gare in campionato per un totale di sessanta minuti, proseguirà al sua stagione in prestito al Malaga in Spagna, attualmente penultimo nella Liga.