Inter: Ranocchia, ho dato sempre tutto

MILANO, 10 GEN - "L'impegno ce l'ho sempre messo e ce lo metterò sempre. Quando faccio una cosa cerco di farla al meglio e di migliorarla. Ho avuto anni complicati, li hanno tutti. Non è stato facile, sicuramente". Il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia, in un'intervista a Inter Tv, parla dei momenti difficili con la maglia nerazzurra, delle abitudini, della volontà di non esporre la sua vita privata. "Sono molto riservato, ho sempre cercato di proteggere le persone a cui tengo. Finito l'allenamento mi riposo, Spalletti ci fa lavorare moltissimo". Infine Ranocchia ringrazia Javier Zanetti: "E' stato importante per la mia carriera. Non è da tutti giocare con un calciatore di questo genere. Mi ha dato tanto e ha dato tanto ai nostri colori".