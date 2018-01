Vicenza: Aic, giocatori scioperano 13/1

VICENZA, 10 GEN - Sono scesi in stato di agitazione, per il mancato pagamento degli stipendi da parte della società, i giocatori del Vicenza Calcio che - annuncia oggi l'Aic - sabato prossimo sciopereranno, non affrontando il Padova nella Coppa Italia di C. "Nonostante le continue promesse - spiega l'Assocalciatori - non vi è stata alcuna azione formale della nuova proprietà sul pagamento degli arretrati. Per tali motivi l'Aic annuncia lo stato di agitazione dei professionisti tesserati con il Vicenza e indice sin d'ora lo sciopero dei predetti calciatori per sabato 13 gennaio, auspicando che il club adempia al pagamento delle somme contrattualmente dovute". Aic lamenta "l'estrema incertezza in cui versano i lavoratori della società. I calciatori non hanno ricevuto ancora gli stipendi di settembre/ottobre e saranno costretti a subire penalizzazioni sportive a causa dei ritardi e delle carenze societarie".