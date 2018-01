Cagliari, dalla Roma in arrivo Castan

CAGLIARI, 10 GEN - Cagliari a un passo dal centrale della Roma Leandro Castan: per vedere il difensore brasiliano in maglia rossoblù bisogna però ancora aspettare le visite mediche, la firma del contratto e l'ufficialità. Castan è stato uno dei pilastri della difesa giallorossa sino all'intervento alla testa subito nel 2014. Poi la lenta ripresa e le parentesi con Sampdoria e Torino, sino al ritorno alla Roma. Il Cagliari stava cercando proprio un difensore mancino per rinforzare il reparto anche in considerazione dell'ormai imminente partenza di Capuano, vicinissimo al Crotone. A questo punto sembra sfumare il possibile acquisto di Caldirola dal Werder Brema. Sempre per la difesa, ma per le fasce, piacciono Dodò, ora alla Sampdoria ma precedentemente alla Roma e all'Inter. E Letizia, esterno del Benevento. Anche perché tra i partenti c'è l'olandese Van der Wiel. Per il centrocampo pista sempre calda per il viola Olivera.