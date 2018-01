Khedira,'Emre Can è da prendere al volo'

TORINO, 10 GEN - "Conosco bene Emre Can. Se ci fosse la possibilità per la Juventus di acquistarlo, lo prenderei al volo". Sami Khedira sponsorizza l'arrivo del connazionale, attualmente al Liverpool seppur in scadenza di contratto: "È giovane ma potente, ha molto talento, ma vista l'età deve imparare, deve crescere - spiega il centrocampista nell'intervista a Sky - Adesso è anche libero dal contratto, se fossi il manager lo prenderei al volo".