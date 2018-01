Signori,Verdi? Deve scegliere con cuore

BOLOGNA, 10 GEN - "Non sono la persona che può dirgli cosa deve fare. Io ho fatto una scelta di cuore, (cioè quella di restare, nonostante le importanti offerte, ndr) e credo sia la scelta migliore. Quello che ti dice il cuore lo devi fare". Così l'ex campione del Bologna, Beppe Signori, ha risposto a chi, a margine della presentazione di 'Figurine forever' gli chiedeva cosa consiglierebbe a Simone Verdi, in bilico tra la permanenza sotto le Due Torri e il trasferimento al Napoli di Sarri. Quanto al periodo non felicissimo che stanno attraversando i rossoblù, secondo Signori, "in momenti come questi la sosta fa bene, per ricompattarsi e riprendere il cammino. Comunque credo sia una crisi passeggera. E' un momento un po' difficile - ha concluso l'ex azzurro - ma ci sono tutte le qualità per tirarsi fuori".