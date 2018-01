Azzurre:tre novità per match con Francia

ROMA, 10 GEN - Per il primo impegno ufficiale del nuovo anno la Nazionale Femminile volerà in Francia, dove spera di poter tornare nell'estate del 2019 per disputare la Fase Finale della Coppa del Mondo. Attualmente prima nel Gruppo 6 con tre lunghezze di vantaggio sul Belgio, che ha però una gara in meno, l'Italia riprenderà il suo cammino nelle qualificazioni il prossimo 6 aprile in Moldavia. Milena Bertolini potrà valutare lo stato di forma della sua squadra nell'amichevole con le francesi in programma sabato 20 gennaio allo stadio 'Orange Vélodrome' di Marsiglia. Tra le 23 convocate spiccano tre novità: si tratta di Benedetta Glionna, Martina Lenzini ed Eleonora Goldoni, che a dicembre hanno preso parte al raduno congiunto tra la Nazionale Femminile e l'Under 23. E' stata intanto ufficializzata la sede dell'incontro con il Belgio valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo in programma martedì 10 aprile (ore 18): si giocherà allo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara