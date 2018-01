Sala: San Siro stadio che va ammodernato

MILANO, 9 GEN - "Prendo atto della dichiarazione del Milan su San Siro. Facciamola semplice: penso che per Milano, per i tifosi e i turisti, l'impianto debba essere ammodernato". Lo ha ribadito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un tweet, parlando della questione-stadio. "Quando il Milan sarà in grado di dirmi se è disponibile o no a investire insieme sul nostro stadio?" ha aggiunto.