Sala, su stadio Milan decida in 2/3 mesi

MILANO, 9 GEN - "Il Milan pensa a un nuovo stadio, a un suo stadio. Stiamo dando loro del tempo per verificare se ci sono le possibilità, però alla fine qualcosa bisognerà fare. Abbiamo dato la disponibilità delle aree che reputiamo adatte, in particolare nella parte sud-est, quindi Rogoredo e Porto di Mare. Credo che al Milan servano 2-3 mesi di riflessioni. Poi bisogna arrivare ad una sintesi". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervistato da Sky Sport, detta le tempistiche al club rossonero intenzionato a costruire un nuovo impianto di proprietà. L'Inter, invece, è intenzionata a restare a San Siro ma valuta la possibilità di spostare il centro sportivo nerazzurro in Piazza D'Armi a Milano. "A me personalmente - ammette Sala - piace molto San Siro. Una trasformazione del terzo anello in spazi adeguati per altri servizi? Potrebbe essere. L'Inter è molto determinata sia a lavorare su San Siro sia a portare il centro di allenamento a Milano. Stiamo pensando a una soluzione a Piazza d'Armi''.