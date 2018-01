Sagnol, espulsione Zidane colpa Wiltord

PARIGI, 9 GEN - L'espulsione di Zinedine Zidane nella la finale Mondiale 2006 fu colpa di Sylvain Wiltord, che mise fuori il pallone indicando cosa stava succedendo nell'altra metà campo: questa la ricostruzione dei fatti, a quasi 12 anni di distanza, da parte di Willy Sagnol, in campo quel giorno Ospite di una trasmissione su SFR Sport 1, l'ex difensore francese ha affermato che dopo la testata di Zizou a Marco Materazzi, Wiltord avrebbe dovuto continuare a giocare. A 6' dalla fine del secondo tempo supplementare, la palla era nei piedi di Claude Makelele, che la passò a Wiltord nel cerchio di centrocampo. L'attaccante dei Bleus controllò la sfera ma poi si fermò, indicando quello che stava succedendo nella metà campo opposta. L'arbitro Horacio Elizondo fischiò e andò a vedere: Materazzi era a terra colpito da Zidane, il quarto uomo rivide le immagini video e il numero 10 fu espulso. "Se Sylvain non avesse messo fuori il pallone - ha detto Sagnol - credo che l'arbitro non avrebbe mai preso la decisione di fermare il gioco".