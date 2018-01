Turam a un passo dal Medipol Basaksehir

ROMA, 9 GEN - Il futuro di Arda Turan potrebbe essere lontano da Barcellona. Secondo il Mundo deportivo, il presidente del Medipol Basaksehir di Istanbul si trova nella capitale catalana per chiudere la cessione dell'esterno d'attacco, arrivato in blaugrana dall'Atletico Madrid nel 2015. L'accordo con il giocatore è già stato raggiunto, resta da stabilire il costo del cartellino di Arda Turan (circa 12 milioni) che, come noto, non rientra nei piani dell'allenatore Ernesto Valverde. Il Basaksehir è l'attuale leader del campionato turco, davanti a Galatasaray e Fenerbace. Il presidente del club, Goksel Gumusdag, ha pranzato con Arda Turan a Barcellona e poi si è recato nella sede del club catalano per chiudere con il sodalizio catalano. Secondo i media turchi, il Basaksehir ha accettato di pagare 2 dei 4 milioni d'ingaggio che il giocatore percepisce. Una scelta che, almeno per il momento, non soddisfa il Barca.