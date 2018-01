Serie A, niente prova tv per Benatia

ROMA, 9 GEN - No alla prova tv per la presunta gomitata di Benatia a Pavoletti in Cagliari-Juve di sabato scorso. Il giudice sportivo ha preso in esame su segnalazione della procura federale il fallo del difensore juventino che ha scatenato le proteste dei sardi, perchè sul ribaltamento di fronte la Juve aveva poi segnato. Ma, come scrive nel suo provvedimento il giudice Mastrandrea, alla richiesta di chiarimenti avanzata l'arbitro Calvarese ha risposto di aver visto e valutato il comportamento del difensore bianconero come "normale fallo di gioco a favore del Cagliari", e di non averlo fischiato in considerazione del "vantaggio che si e' poi concretizzato" a favore della squadra sarda. Fa fede la valutazione insindacabile del direttore di gara. Allo stesso modo il giudice rileva di non poter intervenire "per le deprecabili espressioni di matrice razziale di cui il calciatore Matuidi riferisce di essere stato oggetto", perche' non sono state percepite nè dall'arbitro, nè dai collaboratori della procura Figc, nè dal Gos.