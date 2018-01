Frasi contro Var, 10 mila euro a Giulini

ROMA, 9 GEN - Sono costate care le frasi contro la Var del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, al termine del match di campionato perso in casa 1-0 contro la Juventus. Come disposto dal giudice sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea il n.1 del club sardo è stato sanzionato con una ammenda di 10.000 euro con diffida per aver "al termine della gara, negli spogliatoi, proferito espressioni offensive nei confronti del VAR". "Oggi - aveva detto Giulini - - non possiamo giocarci la partita perchè non ci danno un calcio di rigore evidente: spiegateci cosa dobbiamo pensare. Incredibile non vedere una cosa del genere, è assurdo: Calvarese può anche sbagliare, ma Banti al Var non può non segnalarglielo. Una cosa incredibile".