Serie A, 7 giocatori fermati per 1 turno

ROMA, 9 GEN - Sono 7 i giocatori squalificati per un turno dopo la 20/a giornata del campionato di Serie A: Marten De Roon (Atalanta), Jacopo Sala (Sampdoria), Davide Astori (Fiorentina), Daniel Bessa (Verona), Stefanel Daniel Radu (Lazio), Jordan Marcel Veretout (Fiorentina) ed Ervin Zukanovic (Genoa). Tra gli allenatori stop di una giornata per Gian Piero Gasperini dell'Atalanta, che dovrà pagare anche una ammenda di 10.000 euro, ("per avere, al 44' del primo tempo, subito dopo la notifica di provvedimento di espulsione di un calciatore della propria squadra, protestato in maniera plateale rivolgendo al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose ed assumendo un atteggiamento provocatorio successivamente al provvedimento di allontanamento") e Fabio Pecchia del Verona ("per avere, al 22' del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica ed in seguito, alla notifica del provvedimento di allontanamento, assunto un atteggiamento polemico; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale").