Figc: Balata "Vogliamo candidato forte"

ROMA, 8 GEN - Il presidente della Lega B Mauro Balata si dice "soddisfatto" della riunione che ha visto attorno al tavolo tutte le componenti e che si è svolta nel pomeriggio di oggi a Roma in seguito al Consiglio federale: 'Sono state recepite le nostre richieste, espresse sabato scorso, circa l'apertura di un percorso diverso da quello che abbiamo visto fino a oggi e che presuppone un confronto senza pregiudizi da parte di tutti i membri del Consiglio federale sui temi da trattare e gli obiettivi da raggiungere per riformare il calcio italiano. Solo a quel punto poi sarà opportuno individuare un candidato comune, forte, in vista dell'elezione del 29 gennaio, e in grado di rappresentare gli interessi di tutti'.