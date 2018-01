Diritti tv: offerta Qatar, stand by Lega

MILANO, 8 GEN - Scade nella prossima settimana l'offerta avanzata dalla International Bank of Qatar alla Lega Serie A, ma secondo quanto filtra l'orientamento dei club è quello di prendere una decisione sull'investimento da 13 miliardi in dieci anni proposto dall'istituto dell'emirato solo dopo l'esito del bando dei diritti tv, quindi non prima della fine del mese. Il tema è all'ordine del giorno (assieme alle proposte in materia di politica federale e la candidatura alla presidenza della Federcalcio) dell'assemblea di mercoledì e un gruppo ristretto di società (Milan, Udinese, Genoa, Juventus e Cagliari) oggi ha voluto approfondire la proposta dal punto di vista tecnico, giuridico e bancario incontrando i rappresentanti del gruppo Comoi, che ha presentato alla Lega la International Bank of Qatar, e dell'advisor della banca, EY (Ernst & Young).