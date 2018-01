Lotito, Io per Figc? Ti devono indicare

ROMA, 8 GEN - "Io candidato? La candidatura è una cosa, il consenso è un'altra. Ti devono indicare le persone". Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, liquida con questa battuta chi gli chiede se si candiderebbe alle elezioni della Figc del 29 gennaio. Il patron laziale è comparso in via Allegri oggi in concomitanza con il consiglio federale e al termine si è intrattenuto in un breve colloquio all'esterno con il numero uno dell'Aiac, Renzo Ulivieri, e con quello dell'Aic, Damiano Tommasi. La prossima tappa è rappresentata dall'assemblea di Lega di A di mercoledi: "Mercoledì c'è un'assemblea - ha concluso Lotito - lavoreremo per l'interesse del calcio italiano".