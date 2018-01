Ribery "Nel 2013 meritavo Pallone d'Oro"

ROMA, 8 GEN - Ancora oggi Franck Ribery non a darsi pace "Il Pallone d'Oro 2013 a Cristiano Ronaldo fu un furto, secondo me". Intervistato da Canal Football Club dell'emittente Canal Plus, l'esterno francese del Bayern Monaco ripensa alla mancata vittoria del trofeo individuale più importante al mondo per un calciatore: "Fu davvero incomprensibile, in quell'anno avevo vinto tutto (Bundesliga, Champions e Coppa di Germania), non avrei potuto fare di più. Fu un'ingiustizia ma purtroppo non ho avuto il sostegno dei francesi", conclude il francese che quell'anno chiuse al terzo posto dietro al portoghese e a Leo Messi, secondo.