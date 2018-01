Figc: ok bilancio previsione, in perdita

ROMA, 8 GEN - Il consiglio della Federcalcio ha approvato all'unanimità il budget 2018, con un risultato d'esercizio in perdita per un valore di 9 milioni di euro. Il bilancio di previsione "risente - si legge nel comunicato - del reiterato taglio della contribuzione del Coni che per l'anno in corso si attesta a 2,7 milioni di euro ed è stato predisposto considerando i principali elementi che caratterizzeranno le attività istituzionali e sportive che la Federazione è deputata ad assicurare".